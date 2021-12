ASCOLTA L'ARTICOLO

Ancora piogge, grandinate e forte vento in Sicilia. A causa del maltempo che ha interessato l’Isola si sono verificate frane, crolli ed esondazioni. Nel territorio di Castelvetrano diverse segnalazioni di allagamenti ed alberi divelti dalle raffiche di vento. A Triscina di Selinunte, Via del Mediterraneo risulta allagata, come testimoniano le foto inviate da un lettore. Nella zona artigianale è caduto anche un palo dell’illuminazione pubblica. Nella borgata di Marinella si registra invece l’ennesimo intasamento di sabbia e posidonia nel porticciolo.

AUTORE. Redazione