Un breve ma intenso temporale ha interessato tutta la zona del Belice. I bagnanti hanno dovuto abbandonare rapidamente le spiagge a causa delle violente piogge. Difficoltà alla circolazione in diverse zone di Castelvetrano, Marinella e Triscina a causa di alcune strade che si sono trasformate i veri e propri fiumi (come documentato nel video che pubblichiamo di seguito). Invitiamo i lettori a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti, ci vengono segnalati numerosi tombini aperti a causa del maltempo.

In caso di maltempo, il Comune di Castelvetrano AVVISA la cittadinanza di evitare di sostare nei locali interrati e seminterrati e comunque posti al di sotto del livello stradale, di evitare, ove possibile, di transitare nelle zone di Piazza Amendola (stazione), Via Armando Diaz, Via Partanna, Via Trapani, Via Sapegno angolo Via Mazara, rotonda Via Selinunte, Via Caduti di Nassirya, SS 115 dir verso Selinunte e Zona Lottizzazione Saporito, zona Legno Dolce, rotonda Via Campobello, Via Seggio – prossimità Torrente Racamino.

INOLTRE SI INVITA LA CITTADINANZA A: