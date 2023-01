ASCOLTA L'ARTICOLO

Per Giovanni Luppino, l’autista che ha accompagnato il boss Matteo Messina Denaro alla clinica “La Maddalena” lunedì 16 gennaio, il suo difensore Giuseppe Ferro ha chiesto la scarcerazione. La richiesta dell’avvocato mira alla riqualificazione del reato nei confronti del Luppino e la linea è quella del “fatto non costituisce reato”. Durante l’interrogatorio di garanzia l’agricoltore ha ribadito ai giudici di non sapere chi era l’uomo che stava accompagnando e che solo un pazzo si sarebbe esposto al rischio di portare consapevolmente il boss latitante a Palermo. A Campobello di Mazara, intanto, continua l’attività di perquisizione all’interno del covo di vicolo San Vito, il luogo dove, almeno, negli ultimi mesi il boss latitante ha vissuto.

AUTORE. Redazione