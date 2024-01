Il Comune di Castelvetrano vuole affidare in concessione due terreni – uno di 142.070 mq e l’altro di 11.570 mq – confiscati in via definitiva alla mafia e ammessi ora al patrimonio comunale. I due terreni si trovano in contrada Magaggiari e il bando prevede che vengano affidati per una durata di nove anni, rinnovabile per eguale periodo. Le offerte per partecipare dovranno pervenire al Comune entro le ore 12 del 2 febbraio prossimo. Tra gli elementi che la Commissione terrà in considerazione ci sono le caratteristiche e l’importo delle opere e degli interventi che l’offerente si prefigge di realizzare per l’utilizzo dell’immobile richiesto e la misura dell’investimento teso al miglioramento e allo sviluppo dei beni meglio rispondenti all’interesse pubblico. Ma sarà valutata anche l’attività economica da esercitare e la maggiorazione sul canone posto a base d’asta.

AUTORE. Redazione