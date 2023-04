ASCOLTA L'ARTICOLO

E’ stata arrestata stamattina dai carabinieri del Ros l’insegnante Laura Bonafede, figlia del boss defunto Leonardo, indagata per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato Cosa Nostra. Per la Bonafede è stata disposta la custodia cautelare in carcere. L’insegnante fu ripresa mentre si incontrava al supermercato “Coop” di Campobello di Mazara con Matteo Messina Denaro mentre ancora era latitante. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Palermo su richiesta della Dda. L’operazione costituisce prosecuzione dell’indagine che lo scorso 16 gennaio ha consentito al Ros di catturare a palermo il latitante Matteo Messina Denaro.

Laura Bonafede, insegnante di Scuola materna presso l’Istituto “Capuana-Pardo” di Castelvetrano è stata sospesa dall’Ufficio regionale scolastico sino a quando non si definirà la sua posizione giudiziaria. Ancor prima della decisione dell’Ufficio regionale, il dirigente scolastico Vania Stallone l’aveva sospesa per 10 giorni, non appena sono emersi i gravi elementi a carico della Bonafede (le riprese dell’incontro all’interno del supermercato e le missive tra l’insegnante e il latitante).

