Tra i beni del patrimonio immobiliare trasferiti al Comune di Campobello di Mazara dall’Agenzia dei beni confiscati c’è un terreno agricolo di 6.935 metri quadri in contrada Ingegna a Tre Fontane che ora l’ente vuole affidare. È stato, infatti, pubblicato il bando per l’assegnazione. E i dettagli potranno leggersi QUI. Le istanze possono essere presentate da enti, associazioni e soggetti privati, in un unico plico (contenente 2 buste), esclusivamente in forma cartacea, presso l’ufficio protocollo del Comune di Campobello di Mazara, via Mare, 2 a Campobello di Mazara, oppure a mezzo Raccomandata A/R, entro le ore 14 del 9 febbraio 2023. Oltre alla “documentazione amministrativa” (inserita nella busta 1), gli interessati dovranno produrre un’offerta economica (da inserire nella busta 2) redatta in bollo da 16 euro e indicante il canone annuo offerto, che dovrà essere più alto rispetto al canone base stabilito in 4.080 euro annui (corrispondenti a 340 euro al mese), da versare, per sei anni, in due rate semestrali anticipate. Informazioni e chiarimenti al seguente indirizzo mail: segretariogenerale@comune.campobellodimazara.tp.it.