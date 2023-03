ASCOLTA L'ARTICOLO

L’associazione Macadam organizza, per giorno 30 aprile, l’omonimo evento “Macadam”. Si tratta di un evento non competitivo per gravel/mountain bike/bici elettriche su terreno misto (sterrato, ghiaia, asfalto). Alla base del progetto c’è un’idea: valorizzare il territorio del Belice, le sue eccellenze e peculiarità paesaggistiche, così da creare un circolo virtuoso che porti alla realizzazione di percorsi cicloturistici permanenti su strade secondarie e vecchi percorsi ferroviari.

La partenza avverrà da Menfi, alle ore 7:30, con tre diversi percorsi (corto, medio, lungo) che passeranno dai principali punti di interesse della valle del Belice. I partecipanti riceveranno una traccia gpx per seguire il percorso da loro scelto, un frontalino da apporre alla propria bici e lungo i percorsi, sono previsti dei ristori nei quali, potranno degustare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Con l’iscrizione all’evento Macadam una parte dei fondi verranno devoluti a favore del WWF per supportare le attività che l’associazione svolge per la salvaguardia delle tartarughe caretta caretta.

È possibile ricevere ulteriori informazioni ed iscriversi al sito ufficiale della manifestazione: macadam.tours. Macadam è anche presente su facebook e instagram

AUTORE. Redazione