Lutto nella città di Salemi. E’ giunta oggi la notizia della scomparsa di una delle persone contagiate nei giorni scorsi dal coronavirus. Lo rende noto il sindaco Domenico Venuti che in post sulla pagina facebook istituzionale scrive: “Si tratta di una persona in età avanzata, che era stata ricoverata in ospedale nei giorni scorsi e che purtroppo non ce l’ha fatta. Una notizia che ci rattrista profondamente: ci stringiamo idealmente in un forte abbraccio alla famiglia e al marito della signora, anche lui ricoverato ma in condizioni stabili, a cui porgo le condoglianze a nome personale e di tutta la città di Salemi che è vicina ai familiari in questo momento difficile”

Dopo il focolaio legato ad un noto locale di Salemi, i casi Covid registrati nella città sono saliti a 41 (come si apprende dall’ultimo bollettino ASP)

“A tutti i nostri concittadini – aggiunge il primo cittadino – rivolgo ancora un invito a osservare con la massima attenzione il distanziamento fisico, a indossare la mascherina e a curare l’igiene delle mani: sono le nostre armi fondamentali contro il virus che può risultare pericoloso soprattutto per le persone più deboli”