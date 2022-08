ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è spenta nella notte Giuseppina Tilotta, docente di italiano in quiescenza. Un terribile male l’ha portata via all’età di 69 anni, lasciando un grande dolore tra i familiari e tutti gli studenti che con lei hanno vissuto gli anni delle scuole superiori. Un’insegnante preparata ed intransigente che ha sempre prestato la massima dedizione alla professione che ha svolto per molti anni presso l’istituto “Ferrigno” di Castelvetrano.

Sempre particolarmente attenta soprattuto per gli alunni che manifestavano difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, colonna portante di qualsiasi percorso formativo. Una persona sempre pacata che mai negava un sorriso ai propri alunni.

Con una forza fuori dal comune ha affrontato due anni tra terapie e controlli dopo una diagnosi che lasciava poche speranze. Con tutto l’amore del marito e delle figlie ha vissuto questo difficile periodo tra Milano e Castelvetrano. E proprio nel suo paese, dove era tornata da qualche settimana, ha vissuto i suoi ultimi momenti di vita. La celebrazione delle esequie è fissata per sabato 27 agosto alle ore 10:30 presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Castelvetrano.

