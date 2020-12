Il Comitato FAI di Castelvetrano che ha promosso come “Luogo del cuore” la Chiesa del Purgatorio da tempo chiusa ed in stato di abbandono, comunica ai cittadini di Castelvetrano e del territorio che la campagna voti sta per concludersi. Il risultato ottenuto, che può ancora essere migliorato, oltre a dare visibilità al nostro territorio, ci consentirà di avere un posto di rilievo nella classifica . La prossima sarà l’ultima settimana in cui sarà possibile dare il proprio voto.

Chi non l’abbia già fatto, è ancora in tempo per dare il suo contributo. Le modalità per votare sono molteplici, ma dato il poco tempo a disposizione ( il concorso scade il 15 Dicembre) è preferibile la modalità online. I passaggi sono i seguenti :

Collegarsi a l sito www.iluoghidelcuore.it

l sito Scrivere nel riquadro che riporta la scritta “ cerca un luogo per nome e località”: CASTELVETRANO CHIESA DEL PURGATORIO.

Una volta individuato il bene, di cui comparirà in fotografia, votare effettuando la registrazione.

E’ importante sottolineare che la registrazione non comporta nessun vincolo, ma è necessaria solo per accreditare il voto.

Questo piccolo gesto sarà un segno importante del vostro legame con la Città e permetterà di far rivivere e restituire alla Comunità la Chiesa del Purgatorio come luogo di cultura e di condivisione.

IL COMITATO “ I LUOGHI DEL CUORE” DELLA DELEGAZIONE FAI DI CASTELVETRANO