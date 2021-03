Giovedì 25 Febbraio si è tenuta la conferenza stampa nazionale che ha reso noti i risultati del X° Censimento dei “ Luoghi del cuore “ del FAI attraverso cui è stato possibile votare dal 6 Maggio scorso fino a 15 Dicembre, quei siti architettonici o naturalistici più amati che necessitano di fondi per essere recuperati. La risposta è stata eccezionale : l’edizione 2020, lanciata in piena pandemia, ha ottenuto il miglior risultato di sempre : 2,4 milioni di voti e la nascita di tantissimi Comitati e Associazioni in tutte le regioni italiane con in testa ancora una volta la Sicilia, il Piemonte e la Lombardia da cui sono arrivati la maggior parte dei voti.

La Ferrovia delle Meraviglie che congiunge Cuneo e Nizza, il Castello di Sammezzano in Toscana ed il Castello di Brescia sono stati i vincitori del Censimento di quest’anno. Il FAI ha sostenuto in tutti questi anni ben 119 progetti in 19 regioni italiane. L’ iniziativa dei “Luoghi del cuore” espressione di cittadinanza attiva e di democrazia partecipata, è diventata in questi ultimi anni una sorta di test nazionale (a cui stampa e TV danno grande rilievo) che per la partecipazione crescente sta a testimoniare, anche in un anno così difficile quale quello che stiamo ancora vivendo, l ‘amore degli italiani per i loro luoghi e per la propria identità culturale.

Il nostro Comitato del Gruppo FAI di Castelvetrano che ha candidato la Chiesa del Purgatorio, ha raggiunto un risultato che ci rende felici ed orgogliosi: con i 4.672 voti, ci siamo collocati nella classifica nazionale all’83° posto su 39.500 altri luoghi votati ed al 9° posto fra quelli più votati in Sicilia.

E’ un risultato frutto di un lavoro di squadra che dimostra quello che troppo spesso l’individualismo imperante ci fa dimenticare : che l’unione fa la forza….e che iniziative quale questa, possono, come è avvenuto in altri luoghi d’Italia, rafforzare l’appartenenza alla propria Comunità.

Il numero di voti ottenuti ci consente di accedere ad un finanziamento di qualificazione da utilizzare per il restauro della Chiesa affinchè possa essere riaperta e restituita alla Comunità.

Un ringraziamento particolare va alle Scuole, ai Dirigenti ed agli Insegnanti che, nonostante le tante difficoltà dovute alle limitazioni anti – Covid, hanno sposato il nostro progetto dando un contributo determinante.

IL COMITATO I LUOGHI DEL CUORE del GRUPPO FAI DI CASTELVETRANO

Responsabile GRAZIELLA ZIZZO