Poche righe che fanno la sintesi di una vita difficile: «Vivere con 600 euro, andando a lavorare tutti i giorni, senza 13ma, nessuna garanzia per il futuro e nessuna possibilità di avere la pensione raggiunta l’età». Gli Asu siciliani per tre giorni hanno scioperato per lo stato d’abbandono in cui si sentono. Anche quelli in servizio presso il Comune di Castelvetrano hanno fatto sentire la loro voce. In Sicilia sono un oltre 4.000 che da 25 anni presto servizio presso la Regione Siciliana ma sono precari, e rischiano di esserlo a vita per la mancata stabilizzazione.