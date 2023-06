Viviamo in un’epoca in cui passiamo sempre più tempo online, sia per lavoro, che per socializzare che per intrattenerci su casino online Italia. Tutto questo ha, come ovvio, enormi vantaggi eppure talvolta, siamo così impegnati davanti al monitor che potremmo scordarci di affacciarci, qualche volta alla finestra. Una delle cose che vedremmo, qui a Castel Vetrano sarebbero, con ogni probabilità gli ulivi. Ma cosa rende questo albero tanto affascinante?

L’ulivo è un albero che da millenni ha svolto un ruolo centrale nella vita delle popolazioni mediterranee. Oltre ad essere una fonte di olio e di cibo, l’ulivo ha una presenza rilevante anche nella mitologia di diverse culture.

Gli ulivi nella mitologia

Nella mitologia greca, ad esempio, l’ulivo è associato a Atena, la dea della saggezza e della guerra difensiva. Secondo la leggenda, Atena donò agli abitanti di Atene un ulivo come simbolo di pace e prosperità, e la città prese il suo nome da questa pianta. L’ulivo era considerato sacro a Atena e si credeva che fosse stato creato dal suo tocco.

Anche nella mitologia romana, l’ulivo era associato a divinità benefiche. Venere, la dea dell’amore e della bellezza, era spesso raffigurata con un ulivo nelle sue vicinanze. Si credeva che l’ulivo rappresentasse la fertilità e la pace, attributi collegati alla figura di Venere.

Nella mitologia ebraica, invece, questo albero è simbolo di pace e di benedizione divina. Nella Bibbia, l’ulivo viene menzionato molte volte come un albero di grande importanza. L’oliva e il suo olio erano considerati sacri e venivano utilizzati in vari rituali religiosi.

E Gli ulivi di casa nostra?

La nostra zona, è nota per i suoi ulivi secolari e la produzione di olive. Gli ulivi di Castelvetrano sono considerati tra i più antichi al mondo e hanno caratteristiche uniche che li distinguono.

Una delle loro particolarità è la longevità. Molti di questi alberi hanno superato i 1.000 anni e alcuni sono addirittura datati almeno al periodo greco-romano. Questa straordinaria longevità ha permesso agli ulivi di diventare simboli di resistenza e di continuità nel corso dei secoli.

Un’altra caratteristica distintiva delle olive di Castelvetrano è il loro sapore dolce e delicato. Le olive, di dimensioni medie e di un caratteristico colore verde intenso, sono apprezzate per la loro consistenza morbida e il gusto leggermente dolce. Questo le ha rese molto popolari sia in Italia che all’estero.

Storie e aneddoti sugli ulivi di Castelvetrano

Gli ulivi di Castelvetrano sono legati a numerose storie e aneddoti che ne esaltano l’importanza e la bellezza.

Una delle storie più famose riguarda l’ulivo chiamato “L’Olivo della Pace”. Si narra che nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, un bombardamento aereo colpì il centro storico di Castelvetrano. Tutto fu distrutto, tranne un antico ulivo che sopravvisse miracolosamente all’attacco. L’ulivo diventò un simbolo di speranza e di pace per la comunità locale, che lo considerò un dono del destino.

Un altro aneddoto interessante riguarda un ulivo chiamato “L’Ulivo delle Cento Voci”. Si racconta che questo ulivo fosse situato in un antico monastero e che le suore che vi abitavano si radunassero intorno all’albero per pregare e cantare. Si dice che l’ulivo risuonasse con un suono armonioso, come se le sue foglie e i suoi rami rispondessero alle voci delle suore. Questa storia ha contribuito a creare una leggenda intorno all’ulivo, conferendogli un’aura di mistero e spiritualità.

L’eredità dei nostri Ulivi

Gli ulivi di Castelvetrano rappresentano un patrimonio culturale e naturale di inestimabile valore. Oltre alla loro bellezza e longevità, questi alberi hanno un impatto significativo sull’economia locale attraverso la produzione di olive e olio d’oliva di alta qualità.

Le olive di Castelvetrano, con il loro sapore dolce e delicato, sono molto apprezzate nella cucina mediterranea. Vengono utilizzate come ingrediente in numerosi piatti tradizionali, come antipasti, insalate e piatti a base di carne o pesce. Inoltre, l’olio d’oliva prodotto dagli ulivi di Castelvetrano è rinomato per la sua qualità e viene esportato in tutto il mondo.

AUTORE. Claudia Bianco