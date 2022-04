Studente della facoltà di Economia aziendale e management Luca D’Agostino proviene dal Meetup locale, presso cui ha ricoperto la carica di organizer. Ha partecipato a numerose iniziative per l’ambiente e il randagismo. «Questa è una sfida, che ho accettato con profondo spirito di servizio. Bisogna sradicare il preconcetto che i giovani non siano pronti a rivestire alcuni ruoli, dimostrando che essi rappresentano la realtà di oggi e non la promessa di un domani indefinito» ha detto il neo assessore. «La città ha bisogno di occhi critici – ha detto ancora D’Agostino – ma, anche di soluzioni che mi auguro di poter dare nel più breve tempo possibile, lavorando con umiltà, al servizio della cittadinanza e in collaborazione con la squadra di assessori».