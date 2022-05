ASCOLTA L'ARTICOLO

Sarà presentato questo pomeriggio, 27 maggio, alle ore 18,30 a Partanna presso il Chiostro dell’ex monastero delle Benedettine, il libro dell’attrice e drammaturga Luana Rondinelli “Fimmine”. L’evento, promosso dall’associazione Palma Vitae con il patrocinio del comune di Partanna, rientra nelle iniziative inserite nella “Settimana della cultura” e ne “Il maggio dei libri”. Una presentazione importante dopo il lancio ufficiale del libro a Roma. “Sono felice di iniziare questo giro di presentazioni in Sicilia con una tra le prime tappe a Partanna” dichiara la scrittrice Luana Rondinelli “e dalla sede dell’associazione Palma Vitae, con cui abbiamo condiviso, negli anni, tante attività artistiche e sociali con l’impegno comune nel contrasto alla violenza di genere”. “Ci tenevamo particolarmente che il libro “Fimmine” iniziasse il suo viaggio con la presenza e con il sostegno delle nostre socie” afferma la presidente dell’associazione Giusy Agueli “perché abbiamo vissuto questo libro nel suo nascere e svilupparsi e perché si avvale anche della collaborazione artistica di un’altra nostra socia, Giusy Ferrara, che ha realizzato l’immagine per la copertina.” Un momento corale, dunque, che vede tra i protagonisti anche il comune di Partanna che porta avanti l’impegno al contrasto della violenza sulle donne con l’apertura dello sportello d’ascolto antiviolenza in collaborazione con l’associazione Palma Vitae. “Siamo soddisfatti della presenza dell’artista Luana Rondinelli e del suo libro nel nostro cartellone di eventi per la settimana della cultura e il maggio di libri” dichiarano il sindaco Nicolò Catania e l’assessore alla cultura Noemi Maggio “e che le presentazioni sul territorio partano proprio da Partanna, quale segnale di un necessario cambiamento che noi auspichiamo per una culturale del femminile più libera”

AUTORE. Redazione