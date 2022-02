ASCOLTA L'ARTICOLO

Nei locali storici del ristorante “La Lanterna” di Castelvetrano in via Vincenzo Gioberti, 16 è aperto il nuovo punto ristoro della città. LOSTERIA è la nuova realtà che offre specialità a base di carne e di pesce locali e continentali preparati dallo chef Efisio Lanuto, con esperienza quarantennale maturata sia a livello locale che nazionale, avendo lavorato in rinomati ristoranti siciliani e nella zona del lago di Garda.

Il ristorante, a pranzo, offre servizio di trattoria con piatti tradizionali, rivolta a coloro che lavorando in città e hanno desiderio di gustare un pasto casereccio alla portata di tutti. Inoltre, sempre col servizio trattoria, si usufruisce dell’offerta con tessera fedeltà che offre il diritto a un pranzo gratis dopo 6 visite al ristorante. Losteria è anche pizzeria con forno a legna ed impasto tradizionale a lunga lievitazione (almeno 48 ore). Il servizio pizzeria è offerto esclusivamente a cena. Oltre al menù à la carte, sempre disponibile, Losteria offre anche una degustazione di tre portate, che dà la possibilità di assaggiare diverse specialità, il tutto accompagnato da vini di note cantine locali. Per informazioni, prenotazioni e banchetti telefonare ai numeri 0924 529146, Tommaso 3477006889, Enzo 3332475146.

LOSTERIA è anche su facebook https://www.facebook.com/Losteria-trattoria-ristorante-pizzeria-106546288511547 ed instagram https://www.instagram.com/losteria_castelvetrano/. Seguite le pagine per essere sempre aggiornati sulle specialità del giorno.

Losteria, per le vostre consegne a casa, è anche su Glovo e Deliveroo. Martedì chiuso

AUTORE. Redazione