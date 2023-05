ASCOLTA L'ARTICOLO

Con il terzo pomeriggio musicale realizzato venerdì 28/04/2023 presso l’Aula Magna del plesso “V. Pappalardo” si è concluso il ciclo di concerti organizzati dall’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano in occasione del trentennale del corso ad indirizzo musicale della scuola. Infatti dopo gli ex alunni, i Docenti della scuola, questa volta protagonista è stata l’orchestra scolastica “Vito Pappalardo” formata dagli alunni di terzo anno e dagli alunni di pianoforte di secondo anno che hanno eseguito brani di musica leggera per voci soliste e orchestra. Il concerto è stato arricchito con esecuzioni musicali in forma cameristica.

Anche in questa occasione il folto pubblico ha avuto la possibilità di condividere un gradevole momento artistico che ha messo in risalto le competenze musicali acquisite dagli alunni guidati dai proff. Maria Zancana docente di Pianoforte, Maria Teresa Clemente docente di Violino, Antonino Lentini docente di Chitarra e Francesco Federico docente di Flauto traverso. Il Dirigente, prof.ssa Maria Rosa Barone, nel manifestare il proprio entusiasmo per l’egregia esecuzione delle varie composizioni musicali nonché la grande valenza educativa, istruttiva e formativa dell’iniziativa ha omaggiato gli alunni con un attestato di partecipazione in ricordo del trentennale del corso ad indirizzo musicale.

La conclusione delle iniziative dell’anno sarà celebrata il 7 Giugno presso la corte del Baglio Florio all’interno del Parco archeologico di Selinunte, che, grazie alla disponibilità del Direttore, Dott. Felice Crescente, si animerà nel pomeriggio di suoni e dell’entusiasmo dei giovani studenti. Dal passato al presente un cammino che celebra la bellezza, perché alunni e spettatori possano apprezzare la capacità di dare il massimo per onorare la splendida cornice artistico- culturale.

AUTORE. Redazione