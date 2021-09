Un servizio giornalistico di Repubblica Palermo sul ritorno dell’Opera al teatro Selinus di Castelvetrano ha scatenato una nuova polemica con scritti e post sui social. A intervenire è stata Anna Gelsomino, tra i fondatori del Corteo storico di Santa Rita e impegnata negli anni in diverse iniziative culturali. Lo scorso 22 settembre in un servizio giornalistico (a firma di Marta Occhipinti) che annunciava la nuova stagione teatrale giornalisti e redattori hanno fatto riferimento a «l’altra Castelvetrano che scommette sul teatro» e poi alla città che è quella di Matteo Messina Denaro. Tra le frasi che non sono andate giù alla Gelsomino leggendo l’articolo c’è: «anche qui c’è voglia di cultura..». «Capito?» ironizza la Gelsomino: «nel paese dei mafiosi forse c’è qualcuno che si salva, un piccolo gregge…».