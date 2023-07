Il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina ha fatto visita al Comune di Santa Ninfa, dove ha incontrato il sindaco Carlo Ferreri e il vice Linda Genco. «È stato un momento di confronto importante per conoscere e comprendere le reali necessità del comune belicino e le sue prospettive di sviluppo, ha detto Safina. Santa Ninfa è sempre stato un comune laborioso e la sua gente ha sempre dimostrato un grande dinamismo imprenditoriale. Non a caso, proprio nel suo territorio insistono alcune delle imprese economicamente più importanti della nostra provincia. Capire come e dove agire per agevolare lo sviluppo e semplificare la vita delle forze sane e produttive delle comunità è compito della politica e di chi li amministra». Durante l’incontro si è affrontata anche la questione della ricostruzione nel Belìce, capitolo ancora non chiuso.