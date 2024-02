Il ricorso che l’onorevole Nicola Catania aveva presentato in Appello contro la sentenza di primo grado che lo scorso giugno aveva dato ragione a Giuseppe Bica, è stato respinto. La decisione è stata presa dalla prima sezione civile della Corte d’appello di Palermo. A presentare ricorso contro Catania è stato l’ex sindaco di Custonaci Giuseppe Bica, primo dei non eletti nella medesima lista alle elezioni regionali del 2022. La sentenza è esecutiva e, quindi, l’onorevole Catania decade da deputato regionale e gli subentra Bica tra gli scranni all’Ars. I legali dell’onorevole Catania hanno annunciato che presenteranno ricorso in Cassazione. Contestualmente gli avvocati dovranno produrre istanza presso la Corte d’Appello per la sospensiva.

AUTORE. Redazione