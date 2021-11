ASCOLTA L'ARTICOLO

L’olio “Passione” dell’azienda olivicola Domenico Bonanno di Campobello di Mazara ha ricevuto il Premio conferito da “Olio Officina” ideato da Luigi Caricato. La consegna del Premio è avvenuta presso il palazzo delle Stelline a Milano, dove si è discusso sulle tematiche dell’olio. “Passione” è un olio biologico prodotto dalla molitura delle olive cultivar Nocellara del Belìce. L’olio dell’azienda Domenico Bonanno è stato inserito all’interno de “Il grande libro dell’olio”, una guida ragionevole ai migliori olii extravergine del mondo, edita sempre da “Olio Officina”.

«L’etichetta è nata perché volevamo dare una nota al femminile – spiega Mariella Ditta che si occupa dell’azienda – dentro ogni bottiglia vogliamo veicolare la passione per la nostra terra, per il rispetto della natura». Per l’olio “Passione” non è il primo riconoscimento assegnato. Nel 2018 ha ricevuto il Premio internazionale “Evo Iooc” a Paestum, il Premio nazionale, il Premio regionale “Morgantinon” di Sicilia nel 2018 e sempre “Olio Officina” di Milano ha assegnato, nel 2018, il Premio come migliore etichetta da scaffale.

AUTORE. Redazione