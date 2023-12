Anche il castelvetranese Fausto Agate, studente al terzo anno di medicina e chirurgia presso l’Università Bicocca di Milano, ha partecipato all’audizione pubblica per la presentazione del Rapporto USDG 2023 del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Agate ha relazionato sul tema “Sostenibilità sociale e del benessere”, presentando i lavori precedentemente svolti all’interno del progetto: “University for SDGs”, la rete nazionale di associazioni universitarie nata al fine di promuovere il raggiungimento dei 17 obiettivi per lo sviluppo Ssstenibile (Sustainable Development Goals, SDGs). Questo attraverso il coinvolgimento e la mobilitazione dei giovani all’interno e all’esterno del mondo accademico.

Al Consiglio Fausto Agate ha parlato del servizio sanitario che versa in grave sofferenza su tutto il territorio nazionale auspicando maggiori risorse e una migliore pianificazione delle iniziative. Il Cnel, partecipando all’elaborazione della legislazione economica e sociale, attraverso pareri, indagini e studi su richiesta delle Camere, del Governo, delle Regioni o delle Province autonome oltre che su propria iniziativa, si impegna a portare avanti le proposte e le indicazioni qui raccolte verso gli organi superiori per contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale.

