Gli studenti dell’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano hanno partecipato alla videoconferenza con lo scrittore Ivan Sciapeconi, autore del libro “40 cappotti e un bottone”. L’evento, inserito nell’ambito della Giornata della memoria, ha visto la partecipazione attiva degli alunni che hanno dimostrato non solo un grande entusiasmo, ma anche una notevole maturità nel porre domande e partecipare alla discussione. Sciapeconi ha sottolineato l’importanza della memoria come strumento fondamentale per evitare gli errori del passato e difendere la nostra umanità. Ma ha anche evidenziato come la memoria sia un’arma infallibile per abbattere il muro dell’indifferenza, invitando gli studenti a riflettere sulle lezioni della storia e a contribuire attivamente alla costruzione di un futuro migliore.

«La memoria, con l’Istituto Capuana-Pardo, è in buone mani», ha dichiarato lo scrittore in un post sui social, evidenziando l’apprezzamento per l’interesse e l’impegno dimostrati dagli studenti durante la videoconferenza. «In occasione della Giornata della memoria – ha detto la dirigente Anna Vania Stallone – il nostro Istituto si è unito al coro mondiale per ricordare le vittime dell’Olocausto. La memoria non è solo un dovere verso il passato, ma un impegno per il futuro ed è la scuola, in prima persona, che deve coltivare i valori del rispetto, della tolleranza e dell’inclusione, perché solo attraverso l’educazione possiamo costruire un mondo migliore».