Il forte vento di Scirocco – che da ieri non da tregua nella Sicilia Occidentale con raffiche sino a 70 km/h – ha fatto danni anche stanotte. Oltre l’incendio che ieri sera si è sviluppato sulla montagna di Erice e che ha visto impegnate decine di squadre di vigili del fuoco arrivati da tutta la provincia, ma anche da Agrigento e da Palermo, stanotte i pompieri sono intervenuti sull’autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo perché un camion, per il forte vento, ha perso la centina. L’incidente si è verificato sul ponte tra gli svincoli di Alcamo est e Balestrate. I pompieri sono dovuti intervenire per tagliare le barre della centina che copriva con il telo il rimorchio. Nessuna conseguenza per l’autista del mezzo pesante.