In occasione degli #Erasmusdays (9 -14 ottobre 2023) si è tenuto a Castelvetrano, presso l’IPSEOA “V. Titone” – plesso Borgo Selinunte, il 10 ottobre un incontro tra La Rotta dei Fenici e gli studenti delle classi di Ricevimento. In questo Anno europeo delle competenze, è essenziale riconoscere l’importanza della diversità culturale dell’Europa e celebrare le opportunità di apprendimento che essa offre. Gli #ErasmusDays sono un’opportunità per scoprire nuove culture, rafforzare le competenze linguistiche e interculturali, sviluppare l’occupabilità e abbracciare i valori europei di tolleranza, rispetto e diversità. Il programma Erasmus è uno dei programmi chiave della UE e si articola in numerose azioni rivolte a diverse categorie di destinatari. Le più famose riguardano gli studenti universitari e le scuole ma sono molte le articolazioni rivolte alla ricerca, alla collaborazione tra università e impresa, alle organizzazioni sociali e a tanti altri soggetti della società civile europea.

La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, che quest’anno celebra il suo XX Anniversario, è molto coinvolta in progetti Erasmus+. In particolare è a conclusione il progetto “U-Mar” – “Enhancing underwater archeology to make it an innovative tool for developing sustainable & creative tourism”, che vede partner oltre alla Rotta dei Fenici anche la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana (Italia), International Center Underwater Archaeology di Zara (Croazia), il Consorzio CEIMAR di Cadice (Spagna), l’Ente del Turismo di Pafos (Cipro), la Camera di Commercio di Madeira (Portogallo), Argo società di consulenza (Italia). Si tratta di un progetto sulle nuove professionalità che coniugano l’archeologia subacquea e la fruizione turistica del patrimonio sommerso. Un altro è in corso, il progetto Quest – “promoting Quality intErnships in Sustainable Tourism and cultural heritage management” che vede partner oltre alla Rotta dei Fenici, le Università di Zagabria (Croazia), Malaga (Spagna), Nicosia (Cipro) e gli Enti del Turismo di Larnaka (Cipro), Solin (Croazia), Arte y Cia di Granada (Spagna), Timesis di Monte Pisano. Questo progetto riguarda la formazione delle nuove figure del turismo culturale e del management culturale e farà tappa al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, il 2 dicembre, con un incontro a Baglio Florio su “NUOVI TURISMI PER NUOVE DESTINAZIONI. La gestione degli attrattori culturali e la loro valorizzazione”. Oltre al Direttore del Parco, Felice Crescente, e al Direttore della Rotta dei Fenici, interverranno rappresentanti dell’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana e dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, nonché Direttori dei 14 Parchi della Regione Siciliana e altri esperti internazionali. Un altro progetto Erasmus+ è in avvio proprio in questi giorni (NEXT ROUTES – Upskilling of staff through digital, creative gamification and innovative strategies for the enhancement of EU Cultural Routes ) e riguarda la gestione innovativa e tecnologica delle Cultural Routes del Consiglio d’Europa e vede la partecipazione di 6 di questi, tra le più prestigiose, di Italia, Grecia, Croazia, Austria, Lussemburgo), l’Università di Breda (Paesi Bassi) e l’italiana Mobile Idea srl, leader nel settore delle tecnologie applicate e della gamification. L’incontro con gli studenti aveva lo scopo di presentare alcune esperienze dei progetti Erasmus+ attualmente in corso sui temi del turismo innovativo, rigenerativo e responsabile, della valorizzazione del patrimonio, del turismo di comunità e della partecipazione delle comunità alla fase di pianificazione delle strategie territoriali, con particolare focus sul turismo integrato (cultura, food, identità, etc), seguendo i principi della Convenzione di Faro (2005). Ciò anche alla luce di nuove iniziative che riguarderanno il nostro territorio tra cui il progetto “Smarties for SMEs”, che vede la partecipazione delle Camere di Commercio di Toscana Nord Ovest, Maribor (Slovenia), Xanthi (Grecia), Madeira (Portogallo) e il Pafos Tourism Board (Cipro), oltre che Università Libertas di Zagabria (Croazia), La Rotta dei Fenici e l’ENIT – Agenzia Nazionale Italiano per il Turismo, con un budget da circa 3 milioni di euro destinati a finanziare circa 75 progetti innovativi di imprese nei 5 territori pilota e azioni di Capacity building con oltre 12 incontri in presenza in 8 Paesi e numerosi altri online aperti ai Paesi euromediterranei. Gli studenti sono stati anche invitati a diventare protagonisti attraverso la creazione di percorsi di eccellenza – laboratori con La Rotta dei Fenici per la organizzazione e gestione di altre attività tra cui un evento che si terrà giorno 11 novembre presso il Parco Archeologico di Selinunte, dal titolo “Le Antiche Vie di Terra e di Mare come chiave per nuove progettualità territoriali”, che sarà preceduto da una Masterclass riservata a un ristretto numero di studenti (20) di tutte le scuole superiori del territorio sui temi delle Cultural Routes e del turismo culturale innovativo e rigenerativo. L’11 novembre si parlerà di Via Appia, Via Selinuntina, Via Flaminia, Via Postumia e altre. Grazie alla collaborazione dei Gruppi Archeologici d’Italia inoltre saranno presentate le tappe della Via Selinuntina da Siracusa a Lilibeo.

Il tema delle Giornate è “6 giorni per far risplendere l’Europa! Gli #ErasmusDays un ottimo modo per promuovere la ricchezza della mobilità europea e i successi del programma Erasmus+.” L’evento di Castelvetrano è stata una tappa importante di un percorso che condurrà il nostro territorio all’anno 2024, Anno del Turismo delle Radici, nonché in preparazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, Sicilia Regione Gastronomica d’Europa e al Giubileo. Con questa iniziativa l’IPSEOA “V. Titone” di Castelvetrano ha rilanciato il suo ruolo guida in ambito turistico e culturale del territorio, di istituzione educativa proiettata al futuro e sempre alla ricerca delle migliori opportunità per i propri studenti che si candidano a protagonisti delle attività turistiche e culturali dell’intero comprensorio belicino.

