L’emergenza pandemica e le sue conseguenze, anche quest’anno, hanno messo la scuola di fronte ad una situazione spesso instabile e hanno imposto esperienze inedite e soluzioni nuove, quali quarantene, alternanza tra didattica in presenza e da remoto, particolari misure di sicurezza, ecc. L’Istituto Superiore “G.B. Ferrigno – V. Accardi” ha comunque voluto premiare i “suoi” studenti meritevoli: dieci alunni che hanno conseguito una media dei voti compresa tra 9,5 e 10. Così, a conclusione dell’attività didattica e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, il Dirigente Scolastico, la dott.ssa Caterina Buffa, martedì 29 giugno ha consegnato degli attestati di merito e dei buoni per l’acquisto di libri agli allievi che, nei due plessi di Castelvetrano e Campobello, si sono distinti per il conseguimento di risultati brillanti nelle diverse discipline di studio e secondo la specificità dell’offerta formativa dell’Istituto. Il riconoscimento è andato a: Giancosimo Saraò (1^A AFM), Tiziana Alessia Adamo (3^A SIA), Giuseppe D’Agostino (3^A SIA), Roberta Maria Verghetti (3^A SIA), Federica Mirabile (4^A SIA), Pietro Puccio (4^A SIA), Valerio Di Maio (4^ B SIA), Graziella Asta (5^A SIA), Francesco Nizzola (5^A CAT), Paolo Sciacca (5^ A CAT). L’incontro è avvenuto negli ampi locali della Biblioteca della sede centrale dell’Istituto in un’atmosfera festosa e rilassata (nonostante le distanze e le immancabili mascherine) che, come ha sottolineato la dott.ssa Buffa, è da considerare augurale preludio ad una “normalità” tanto attesa. Il Dirigente Scolastico ha espresso soddisfazione nei confronti degli studenti che hanno dato prova di impegno esemplare, curiosità, motivazione e responsabilità nello studio ed ha esteso i complimenti alle loro famiglie e ai loro docenti. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo ed emozione all’invito a ricevere il riconoscimento per il loro impegno e hanno sottolineato l’efficacia e la validità delle risorse e dell’offerta dell’Istituto.

Degni di nota anche i risultati degli studenti del Ferrigno-Accardi che hanno appena concluso gli Esami di Stato nei plessi di Castelvetrano e Campobello di Mazara.