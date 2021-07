Venerdì 23 luglio alle ore 21,00 presso PENSIERO CONTEMPORANEO sarà presentato il libro di Lirio Abbate Faccia da mostro (Rizzoli). In questo ultimo suo libro, il vicedirettore de L’Espresso racconta la vicenda di Giovanni Pantaleone Aiello (detto “Faccia da mostro”, a causa del volto sfregiato), personalità complessa e discussa che negli anni compare in troppe vicende sanguinarie ancora in parte irrisolte.

L’incontro è il terzo dei cinque organizzati dall’Associazione Selinunte Cunta e Canta con il patrocinio del Comune di Castelvetrano e in collaborazione con il Patto per le Letture e la Biblioteca comunale Leonardo Centonze.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21,00. Di seguito il programma completo degli incontri ancora da svolgere:

23 luglio Lirio Abbate Faccia di Mostro. (Rizzoli)

25 luglio Salvo Piparo Lo Scordabolario (Flaccovio)

3 agosto Enzo Napoli Poliorama di Selinunte (Lithos)