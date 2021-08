ASCOLTA L'ARTICOLO

Sotto la splendida cornice del Parco Archeologico di Selinunte, lo scorso 24 agosto, il Lions Club Castelvetrano e la “Fidapa DBW Italy” sezione di Castelvetrano, con i rispettivi presidenti Leonardo Parisi ed Antonella Giardina, hanno incontrato Catena Fiorello Galeano per presentare il suo romanzo “Amuri” edito da Giunti.

Al cospetto di un numeroso pubblico ed alla presenza del Direttore del Parco Bernardo Agrò, il giornalista del Corriere della sera Felice Cavallaro ha dialogato con l’autrice sul tema dell’opera, per farla conoscere ed apprezzare.

Il libro è una storia d’amore e di rinascita ambientata ad Alicudi (nel romanzo prende il nome di Arcudi) che è insieme luogo di ispirazione e personaggio del racconto.

Amuri, ha detto l’autrice, nel nostro dialetto produce il suono perfetto per tradurne le sfaccettature più languide, talvolta persino dolorose o rappresentata dalla rabbia.

Il video della canzone AMURI AM URI, cantata da Adel Tirant, è stata la colonna sonora che ha accompagnato la presentazione del libro.

Alcuni momenti dell’incontro con l’autrice.