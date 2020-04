Il Lions Club Castelvetrano, presieduto dall’Avv.Vito Signorello, dando prova dell’importanza di intervenire, in maniera concreta, in occasione dell’emergenza sanitaria Covid-19, ha deciso di diffondere il proprio messaggio di solidarietà impiegando gran parte delle proprie risorse nell’ acquisto di un gran numero di dispositivi di protezione individuali tipo FFP2, per proteggere quelli che stanno in prima linea. In particolare, il Lions li ha fatto avere ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza ed all’ Ospedale di Castelvetrano nelle mani del Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Morana.

Ha provveduto, altresì, nell’ambito della solidarietà a favore dei soggetti in stato di bisogno, ad acquistare generi alimentari per la CARITAS, a versare un contributo e generi alimentari alla CROCE ROSSA di Castelvetrano ed avvalendosi della preziosa collaborazione di Suor Cinzia Grisafi, nota a noi tutti per il meraviglioso impegno nella comunità, distribuito della spesa di generi alimentari a diverse famiglie bisognose.

Si è pensato anche ai detenuti che si trovano ristretti presso il Carcere Mandamentale di Castelvetrano, ai quali sono stati donati, con l’apporto della ditta “Zancana”, uova di pasqua e cioccolati.

Infine quale Club di Castelvetrano, unitamente ad altri Club della Provincia si sta provvedendo ad acquistare un sanificatore per donarlo all’ASP di Trapani, che permetterà alle ambulanze di evitare che le stesse diventino fonte di contagio.

I superiori interventi ci rendono orgogliosi di far parte della più grande organizzazione umanitaria al mondo ed in questi momenti particolarmente difficili e tristi, sta portando sollievo e conforto.

