Il Lions Club Castelvetrano con il suo presidente Leonardo Parisi ha lanciato un avviso per rispondere ad una richiesto di aiuto pervenuta dal Governatore del Distretto Sicilia per soccorrere i profughi afghani, ai quali manca il vestiario, per ogni età e misura. La raccolta si è effettuata dal 25 al 29 settembre e sono stati raccolti numerosi indumenti che selezionati dai soci del club consentiranno di venire incontro alle impellenti necessità del popolo afghano. “Non possiamo sottrarci di fronte a tanto dolore e sofferenza” ha detto il Presidente Leonardo Parisi “e abbiamo cercato, anche questa volta, come abbiamo sempre fatto, di mobilitarci ed alleviare le sofferenze dei nostri fratelli”.

AUTORE. Redazione