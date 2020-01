CastelvetranoSelinunte.it inizia quest’anno con una grande novità, una rubrica dedicata interamente all’innovazione digitale, con un occhio di riguardo per il nostro territorio. La rubrica infatti si chiama Belice Digital Week, e si propone ai lettori, con cadenza settimanale, come appendice del progetto Belice Digital, una realtà appena nata e composta da Francesco Passanante e Marco Di Maio, con lo scopo di fornire servizi di consulenza digitale ad aziende e cittadini.

A tal proposito, Belice Digital Week intende far conoscere e rendere facilmente accessibili le ultime innovazioni, quelle che sono le tecnologie di tendenza e quelle che già sono in atto su innumerevoli mercati mondiali.

“Crediamo fortemente nel territorio e in coloro che ci vivono – sottolinea Francesco Passanante – purtroppo oggi non si ha il tempo, qualvolta manca anche l’interesse o la curiosità. Ho la percezione che determinate tematiche spesso appaiano difficili da comprendere. Non sempre si ha l’opportunità di poter essere a conoscenza di quelli che sono i mezzi per migliorare il vivere quotidiano. E qui entriamo in gioco noi con Belice Digital Week“.

La tecnologia nasce con lo scopo di migliorare la vita delle persone, ma se utilizzata male può anche risultare un’arma a doppio taglio, tuttavia, è pur sempre un prodotto che risponde ad una specifica esigenza o mancanza.

Grazie alla tecnologia (ed anche grazie ad altre aree che spalleggiano la tecnologia come ad esempio la meccanica, l’elettronica, ecc..) oggi possiamo compiere azioni che un tempo erano impensabili, ci basti pensare che moltissime azioni quotidiane sono dettate da essa: guidare, telefonare, prelevare agli sportelli bancari, pagare, cucinare, scrivere, fare sport, ecc…

Ma se pensate di conoscere tutte quelle che sono le innovazioni utilizzabili giornalmente, vi sbagliate purtroppo, perchè molti non sanno che ogni giorno nel mondo nasce una StartUp con lo scopo di risolvere un problema, proponendo per l’appunto una soluzione.

Lungo il cammino della rubrica, vi mostreremo, toccando svariati argomenti che vanno dalla mobilità al retail passando per gli strumenti finanziari fino ad arrivare anche alla pesca, come la tecnologia e l’innovazione digitale ci viene in soccorso davanti alle diverse problematiche che ci si presentano.