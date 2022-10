ASCOLTA L'ARTICOLO

È di 4 feriti non gravi (già dimessi stanotte dall’ospedale di Castelvetrano) il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri sera sulla via Campobello a Castelvetrano. Il sinistro si è verificato proprio quando era in corso l’emergenza pioggia e dopo che a Castelvetrano si era abbattuta una “bomba d’acqua”. L’impatto è avvenuto tra un Mitsubishi Pajero e una Volskwagen Golf. Nell’incidente il suv Pajero si è cappottato su un fianco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze del 118.

AUTORE. Redazione