Il lido Mokambo di Triscina, in vista della prossima stagione estiva, ricerca risorse da inserire nel ruolo di barista. Retribuzione in base al CCNL Turismo e Pubblici Esercizi con immediato contratto a termine. Chi fosse interessato può contattare la struttura tramite messaggio whatsapp al numero 3391304689 o per mail al seguente indirizzo avvangileri@gmail.com