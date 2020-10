Alla fine i banchi monoposto al Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano sono arrivati. Ieri la preside Tania Barresi aveva ricevuto la chiamata della ditta di consegne che annunciava per oggi lo scarico dei banchi. E così è avvenuto. Qualche ora fa il camion si è presentato davanti l’istituto scolastico e ha così consegnato al Liceo i 221 banchi monoposto che verranno sistemate nelle classi dove mancavano.

Già qualche settimana fa CastelvetranoSelinunte.it raccontò la difficile situazione che si verificava in quasi metà delle 12 classi del Liceo, che conta 350 studenti. Gli studenti erano costretti a stare sulle sedie e, in alcuni casi, anche a sedersi a terra e utilizzare le sedute come banchi. In attesa dei banchi monoposto c’è anche il 2° Circolo didattico guidato da Maria Luisa Simanella ma anche il Liceo Scientifico “Michele Cipolla”. Ma, per questi due istituti, non si conosce ancora la data di consegna.