Lo scorso 15 Dicembre, il Liceo artistico di Mazara del Vallo ha aperto le sue porte per far conoscere le attività scolastiche, i corsi attivati e i risultati raggiunti in questi anni. Un “Open day” per il Liceo “don Gaspare Morello” per far scoprire al pubblico i percorsi di formazione che vengono seguiti dagli allievi. Un’occasione che è servita per rafforzare il valore d’istruzione di un Liceo nato sulla scia del successo dell’ex Istituto d’arte e che nell’assetto formativo oggi si presenta alla pari di qualunque altro Liceo. Chi si diploma in questo istituto ha le porte aperte sia verso l’Università che l’Accademia delle belle arti, senza nessuna preclusione.

Per tale occasione sono stati premiati i ragazzi delle classe 3^ delle scuole medie della provincia che hanno partecipato al Concorso indetto dall’Istituto “La Sicilia e i suoi colori” Sono stati selezionati più di 170 elaborati, uno più meritevole dell’altro e sono stati assegnati tre premi e 13 attestati di merito. Il Dirigente Scolastico oltre a ringraziare i genitori, ringrazia tutte le scuole medie della provincia che hanno partecipato al concorso.

Sulla scia dello straordinario successo raccolto nell’ultimo incontro, l’istituto ha deciso di organizzare un secondo “OPEN DAY”, e domenica 19 Gennaio 2020 dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 riaprirà ai visitatori.

Il Liceo “don Gaspare Morello” è un punto di riferimento per gli studenti di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino e Castelvetrano che vogliono intraprendere gli studi sull’arte nelle sue diverse espressioni. Studenti e docenti hanno fatto sì che l’istituto – in contrada Affacciata (ben collegato con autobus diretti dai diversi paesi con l’istituto) – mostrasse la bellezza dell’arte che vince sul grigio e la poca cura del Creato. All’interno è così nato anche un Museo che racconta – per opere d’arte – gli anni dell’istituto, non tralasciando l’opportunità di mettere in vetrina gli oggetti nati dalle mani degli studenti. Il tempo della memoria è anche quello di guardare con speranza e fiducia al futuro.

Durante l’anno accademico gli allievi svolgono dei momenti esterni inerenti i diversi laboratori. Nel 2019, i ragazzi della sezione “metalli ed oreficeria” si sono recati a Catania per assistere al taglio del diamante mentre i i ragazzi della sezione “ceramica” si recheranno a Santo Stefano di Camastra presso una importante azienda di produzione internazionale di ceramiche.

Sono sei gli indirizzi attivati: Architettura e ambiente, Arti figurative del grafico pittorico, Design dell’arredamento e del legno, Design della moda, Design dei metalli e dell’oreficeria, Design della ceramica. Un’offerta formativa completa, nel campo dell’arte, che offre numerose opportunità agli studenti. Non soltanto nei laboratori, ma anche all’esterno. «In questi anni abbiamo partecipato a diverse iniziative nazionali – spiega il dirigente scolastico Alberto Ditta – i nostri studenti sono stati protagonisti all’Euroschool di Roma, ma anche a Bracciano, in Umbria e, non per ultimo, a Taormina». Ogni qualvolta si presenta l’occasione, il Liceo artistico c’è, e lo fa coi suoi studenti, «il patrimonio più prezioso che difendiamo» spiega il dirigente.

È l’attenzione particolare nei confronti di ogni allievo la caratteristica che distingue l’assetto formativo del Liceo. «Durante l’anno scolastico offriamo la possibilità ai maturandi di incontrare i responsabili di case di moda e maison – dice ancora il dirigente scolastico – e con loro vivono l’esperienza di uno stage». E non solo. «Il nostro impegno è anche quello di accompagnare l’esperienza degli allievi oltre il diploma – spiega Alberto Ditta – quando poi si ritrovano a inserirsi nel mondo del lavoro».

info. www.liceoartisticomazara.it