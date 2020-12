In tempo di lockdown e di divieti di assembramento, anche l’Open day degli istituti superiori cambia forma. Così anche il Liceo artistico “don Gaspare Morello” di Mazara del Vallo ha attivato le visite individuali e su prenotazione per le famiglie degli studenti che, terminata la terza media, dovranno iscriversi agli istituti superiori. Per le visite il Liceo ha attivato tutte le normative anti Covid-19, con entrate e uscite distinte lungo percorsi obbligati. Le famiglie che prenoteranno una visita, avranno la possibilità di conoscere tutti gli ambienti dell’istituto: i laboratori, le aule didattiche, l’aula di informatica, la palestra. Ad accogliere le famiglie sarà un docente che farà da guida e potrà rispondere a tutte le domande e curiosità dei visitatori. Attualmente gli studenti frequentano i laboratori nel rispetto delle disposizioni governative: turni di 3 classi per giorno per una volta a settimana. Come prenotare la visita? Basta accedere al sito ufficiale del Liceo (www.liceoartisticomazara.it) e compilare l’invito pubblicato nella home o chiamare al centralino: 0923941640. Il Liceo rimarrà aperto ogni giorno fino alle ore 19:30. La prenotazione è obbligatoria.