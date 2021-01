Il Polo Liceale “Cipolla-Pantaleo-Gentile” di Castelvetrano offre la possibilità di studiare in un ambiente vivo e dinamico, in cui tutte le discipline hanno come principale obiettivo comune la cura dello studente, la sua formazione culturale e personale, il suo benessere. La scuola si distingue per l’alto numero di attività e progetti in ogni ambito.

La presenza di diversi laboratori e aule attrezzate in modo innovativo consente l’impiego di un’ampia varietà di metodi di apprendimento, di strumenti didattici e di studio. Le biblioteche possiedono migliaia di libri a disposizione degli studenti. Il Polo liceale di Castelvetrano rappresenta un luogo dove studiare, fare amicizie, crescere sviluppando conoscenze, inclinazioni e sogni; inoltre, il Liceo è tra i 130 istituti individuati, a livello nazionale, con decreto direttoriale Miur n. 1099 del 17/07/2019, per l’attivazione, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, per il liceo scientifico, e dall’anno 2020-2021 per il liceo classico, del percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”.

Il Polo liceale di Castelvetrano, al momento, può offrire alla scelta individuale ben sei indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico (con la lingua cinese), Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economicosociale, Liceo Linguistico (con la lingua araba). La Scuola si caratterizza, inoltre, per la presenza del percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, in una prospettiva che è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: centocinquanta ore di lezioni frontali e sul campo per capire, sin dalla terza Liceo, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina o comunque facoltà in ambito sanitario.

Dal 04 al 25 gennaio 2021 le famiglie sono chiamati ad una scelta impegnativa: l’iscrizione alla scuola secondaria superiore. A causa dell’emergenza Coronavirus, le attività di orientamento del Polo liceale “Cipolla-Pantaleo-Gentile” sarà svolto attraverso i seguenti canali: il sito della scuola www.liceicastelvetrano.edu.it, incontri online, i canali social, piattaforme digitali. Sono state inoltre definite tre giornale di orientamento in presenza (previa prenotazione): 14,15,21 gennaio 2021 (dalle 15:00 alle 19:00)

VIDEO Liceo Scientifico



VIDEO Liceo Classico



VIDEO Liceo Scienze Umane