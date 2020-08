Continuano con successo le tappe del Viaggio d’Autore per presentare il libro “Judas the Guess – il processo dell’umanità”, edito da Angelo Mazzotta, nato dallo spettacolo teatrale scritto dall’avvocato Chiara Modica Dona’ dalle Rose e messo in scena dalla compagnia teatrale Esoscheletri.

Primo appuntamento sabato 29 agosto ore 21.00 nel giardino del Pensiero Contemporaneo a Selinunte. Durante l‘incontro saranno presenti oltre all’autrice, Umbero Leone, presidente dell’Associazione Selinunte Cunta e Canta, l’avvocato Marcello Consiglio e la professoressa Mariella Spagnolo.

Chiara Modica Dona’ dalle Rose, attiva mecenate da più di un ventennio nel mondo internazionale dell’arte, ha scelto un editore siciliano per pubblicare uno dei suoi ultimi romanzi, “Judas the guess: il processo dell’umanità” come dice l’autrice “il primo di una triade dedicata ad un ideale processo all’uomo di tutti i tempi che vede in campo niente di meno che Maria Maddalena e Giuda, trasformandoli da imputati ad inquirenti, in un viaggio atemporale tra i millenni della storia dell’uomo e che nella sua prima tappa si svolge niente di meno portandoci dalle guglie di Notre Dame, alle sponde della penisola del Sinai sino alla testa stellata della la statua della Libertà sulle sponde di New York“.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21 nel rispetto delle norme anti-covid.