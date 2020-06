Se il lettore non può andare in Biblioteca sarà il libro a raggiungerlo. E’ così che la Biblioteca comunale Leonardo Centonze, nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, esce “fuori di se” per raggiungere il proprio lettore, attivando il servizio di prestito tramite consegna a domicilio dei propri volumi.

L’iniziativa che mira a potenziare il servizio di prestito già esistente, creandone uno a vantaggio di coloro che sono impossibilitati a recarsi personalmente in Biblioteca, vuole promuovere il patrimonio librario della Biblioteca

Centonze fra coloro che ad oggi non hanno avuto la possibilità di fruirne. Il servizio prevede la possibilità di richiedere un prestito a distanza senza recarsi personalmente in Biblioteca seguendo le seguenti modalità:

Per consultare il catalogo online ci si può collegare da casa al portale BiblioTp o scaricare la APP su telefono;

Se il libro desiderato risulta disponibile, basta prenotare il volume:

• Telefonicamente al numero 0924 932188;

• Tramite mail all’ indirizzo biblioteca@comune.castelvetrano.tp.it , inserendo nell’oggetto “Prestito a

domicilio”;

• Tramite posta sulla pagina Facebook della “Biblioteca comunale Leonardo Centonze Castelvetrano.

In Biblioteca il personale sarà a disposizione degli utenti per fornire informazioni bibliografiche, sia per la scelta che per la prenotazione delle opere richieste. Un incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, consegnerà il volume all’utente presso il luogo indicato dallo stesso. Una volta terminato il periodo di prestito, che come da Regolamento è di 30 giorni, l’utente telefonerà alla biblioteca per un’eventuale proroga e per accordarsi per la restituzione.

L’utente è responsabile dei documenti ottenuti in prestito e si impegna a renderli nelle condizioni iniziali: danneggiamenti eventuali verranno valutati secondo quanto stabilito nel regolamento della Biblioteca. Per sicurezza i libri restituiti verranno sottoposti a una forma di “quarantena”, lasciati in uno spazio areato dove l’eventuale presenza del virus verrà cancellata.