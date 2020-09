L’ex magistrato, oggi avvocato, Antonio Ingroia ha detto sì: sarà in corsa come candidato sindaco alla prossima competizione elettorale per le comunali a Campobello di Mazara. Ingroia stamattina, all’interno di un locale a Tre Fontane, ha accettato la candidatura, scoprendo il simbolo della sua lista “Cambiamo Campobello – Ingroia sindaco”. A sostenerlo saranno i movimenti “Azione Civile” (c’era Michele Melchiorre), quello fondato proprio da Ingroia, “Liberi per cambiare” (rappresentato da Nino Gulotta), “100 passi” (c’era Liliana Catanzaro) e uno dei due Meetup M5S di Campobello di Mazara (quello guidato dal consigliere comunale Tommaso Di Maria). Ma a sostenere Ingroia ci sarà anche l’ex sindaco Pino Fazzuni: «Parlo a noi di tanti del Pd che non hanno accettato di sostenere e asservire l’uscente Castiglione».