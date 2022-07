Torna nella sua Selinunte la professoressa Angela Calabrese Liotta che martedì , alle ore 18, presso l’hotel Admeto terrà la Lectio magistralis su “Dante Alighieri alla luce del mondo greco”. L’ex docente del Liceo Classico di Castelvetrano dal 2007 vive a Milano e tornerà proprio a Selinunte per questa iniziativa organizzata dalla Società “Dante Alighieri” e dalla Fidapa di Castelvetrano. Angela Calabrese Liotta, oggi 91enne, è autrice del libro “L’eredità della Grecia antica”, 400 pagine che passano in rassegna gli anni dell’insegnamento ma che, soprattutto, rendono merito ai greci.

«Il suo hobby preferito è scrivere su Facebook in cui racconta la storia delle parole, scavando all’indietro fra le radici greche o latine – dice la figlia Eliana sulla madre – la mia mamma mi ha confidato l’altro giorno che, anche se il corpo è acciaccato, la sua mente ora è più saggia». Da quando si è trasferita a Milano, l’ex docente non ha perso il rapporto con tanti suoi ex alunni. Alcuni dei quali martedì non mancheranno di presenziare presso l’hotel Admeto per incontrarla.