Sono stati mesi duri per tutti noi che da ormai più di un anno abbiamo dovuto fronteggiare una pandemia che ha messo a dura prova non solo la salute dell’uomo, ma anche l’intera economia mondiale.

Alzarsi non è facile, a stento ma con grande ed estrema forza di volontà però ci si deve reinventare, facendo fronte alle disposizioni covid, ai nuovi decreti alle zone colorate e all’ennesimo DPCR. L’Insonnia Disco Pub non ha mai perso il sonno, il noto locale nella borgata di Tre Fontane, nonostante abbia dovuto rinunciare alla sempre attesa giornata di grande apertura del 1 maggio, è pronta a spalancare le porte di una nuova estate. I fratelli Lanfranca e tutto lo staff Insonnia sono pronti ad accogliervi a partire da venerdì 11 giugno alle ore 18:00. Per info e prenotazione tavoli 3345603865. Nel rispetto delle normative anti Covid si ribadisce l’obbligo della mascherina.