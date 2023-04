L’estate prende vita all’Insonnia Disco Pub di Tre Fontane

È ora, le porte dell’ Insonnia Disco Pub stanno per spalancarsi. A Tre Fontane è tutto pronto per il Grand Opening della stagione estiva 2023, in programma per sabato 29 aprile. Giunta alla 24esima stagione, l’estate all’Insonnia è ormai un’icona per intere generazioni. L’appuntamento con la nuova stagione estiva è per il 29 aprile a partire dalle ore 22:00, l’Insonnia Disco Pub pronta e agghindata per la grande apertura accoglierà chiunque abbia voglia di ballare e trascorrere una serata all’insegna del divertimento.