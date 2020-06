Sono stati mesi duri, mesi in cui tutto si è fermato. Momenti di sconforto che però non hanno mai smesso di farci credere che tutto sarebbe ritornato alla normalità. Oggi tutto riparte, piano, ma con tanto entusiasmo, soprattutto per quel turismo che ha sempre caratterizzato la nostra meravigliosa isola, la Sicilia, terra di grandi risorse e meravigliose strutture.

Il Momentum Bio resort a Selinunte, immerso nel territorio dello straordinario parco Archeologico più grande d’Europa, ha lavorato in questi mesi, per rendere il vostro ritorno memorabile. Lo staff della struttura si è presa cura degli spazi puntando sulla vostra sicurezza ed è pronto a riaprire le porte.

Il 18 giugno il resort è pronto a riaccogliervi, per i vostri momenti indimenticabili, momenti di emozioni, di gioia, leggerezza, libertà e benessere. L’obiettivo del Momentum è quello di offrire all’ospite ricordi multisensoriali, affinché possano portare con se, la vera essenza della Sicilia.

Grazie agli ampi locali e le aree esterne al Momentum è garantito un adeguato distanziamento tra i nostri ospiti che possono godere dei colori, dei suoni e dei sapori di questo luogo magico, in assoluto relax.

Lo chef Francesco Gallo ha rivisto e creato un menu incentrato sempre di più su prodotti del territorio. Per il mese di giugno è prevista un’agevolazione del 20% sui menu, valida per tutti i clienti, sia interni che esterni. Il Ristorante Agòra, infatti, è aperto anche per chi non pernotta in struttura. Sarà possibile prenotare il pranzo o la cena anche nella suggestiva terrazza esterna, sotto un grande carrubo.

Se l’obiettivo delle vacanze è lo sport, non mancherà una partita a tennis, una nuotata, un massaggio ed un passaggio al fitness; se invece il vostro tempo è condiviso con la vostra famiglia, quello di cui avete bisogno, sarà la libertà, sapere che i vostri figli possono passare tempo all’aria aperta, in piscina, a giocare, a fare giri in bicicletta, mentre le vostre giornate scorreranno tra un massaggio di coppia, un aperitivo o una cena a due, mentre i figli ceneranno al kids dinner in compagnia di addetti babysitter.

