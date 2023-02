ASCOLTA L'ARTICOLO

Leòn Make-Up, ossia Leonarda Stallone di Campobello di Mazara, ha vinto il “Wedding Award 2023” di Matrimonio.com e si conferma come una delle migliori imprese di servizi per matrimoni in Italia. I “Wedding Awards” sono gli unici premi assegnati in base alle recensioni delle coppie sposate. Leòn Make-Up è stata tra le imprese premiate nella categoria “Bellezza e benessere”, avendo ricevuto un numero cospicuo di recensioni positive da parte delle coppie iscritte a Matrimonio.com.

Leonarda Stallone ha ottenuto un totale di 56 recensioni nella vetrina digitale e un punteggio di 5.0 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per il loro matrimonio. Quest’anno i premi sono stati assegnati in base alle più di 8 milioni di recensioni delle coppie pubblicate sul sito. I “Wedding Awards” vengono assegnati alle seguenti categorie: banchetto, catering, fotografia, video, musica, auto matrimonio, trasporto invitati, partecipazioni, bomboniere, fiori e decorazioni, animazione, wedding planner, torte nuziali, sposa e accessori, sposo e accessori, bellezza e benessere, gioielleria, luna di miele e altri servizi.

AUTORE. Redazione