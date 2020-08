Continuano con nutrita e qualificata presenza di pubblico gli incontri con gli autori al Pensiero Contemporaneo. Mercoledì 19 agosto alle ore 21 è la volta di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e politico di lungo corso tra i più noti, non solo in Sicilia, per la sua spiccata personalità. Il suo libro Il Tempo dell’elefante (ed. l’Identità di Clio), è un diario pubblico in cui l’autore racconta le sue tantissime esperienze legate soprattutto al suo impegno per la legalità e ai suoi incontri in giro per il mondo. “ Ascoltare Leoluca Orlando arricchisce sempre: è un politico diverso dai soliti. Non a tutti può piacere ma il suo spessore culturale ed etico, oltre la sua capacità comunicativa, sono fuori discussione”. Così ha dichiarato Umberto Leone, presidente dell’Associazione Selinunte Cunta e Canta che ha organizzato gli incontri. Dialoga con l’autore Nino Cangemi.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21 nel rispetto delle norme anti-covid.