Pagine e musica. L’orchestra scolastica dell’istituto comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo” di Castelvetrano, nei giorni scorsi, si è esibita al centro commerciale “Belicittà” nell’ambito della presentazione del libro “Io, l’Italia e l’Europa” di Alessandro Butticè, presente, tra gli altri, l’eurodeputato Caterina Chinnici. L’ensemble “Vito Pappalardo” è seguito dai docenti delle classi di strumento Carlo Barbera (chitarra), Maria Teresa Clemente (violino), Maria Zancana (pianoforte) e Francesco Federico (flauto) e a “Belicittà” si è esibito con la direzione di Francesco Federico e Maria Zancana. In apertura della manifestazione l’ensemble ha eseguito l’inno alla gioia di Ludwig van Beethoven e, in chiusura, “What a Wonderful World” di L. Armostrong, cantata da Gabriele Pellegrini, ex alunno dell’indirizzo musicale.