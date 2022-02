L’Enpa – Ente nazionale protezioni animali – ha scritto al sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano per ringraziarlo del sostegno alla campagna di sterilizzazione che è avvenuta sul territorio castelvetranese. «Grazie per aver sostenuto le spese della volontaria genovese e del veterinario – scrive Carla Rocchi, Presidente dell’Enpa – e grazie anche al suo assessore che ha messo a disposizione la propria vettura personale per gli spostamenti del medico e della volontaria».