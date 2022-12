Leggi italiane sui casinò online. Come giocare e non infrangere la legge?

Si può infrangere la legge giocando in un casinò online? La risposta è sì, ma niente paura, non ti devi preoccupare troppo perché in realtà si tratta di casi che possiamo tranquillamente definire “limiti” e, dunque, sono evitabili ssimi.

Infatti, basta conoscere le attuali leggi vigenti in Italia e rispettarle per non incorrere in nessun problema. Per questo motivo, qui di seguito, andiamo ora a proporti l’intervento di Valeria Endrizzi, esperta di e-gaming e di tematiche legali legate ai migliori casinò online aams in Italia.

Panoramica delle leggi italiane sui casinò online

Quali sono le leggi italiane sui casinò online? Bisogna precisare fin da subito che il gioco d’azzardo così detto terrestre e il gioco d’azzardo online vengono trattati separatamente. All’interno di queste due categorie le varie tipologie di gioco sono poi disciplinate separatamente e singolarmente nell’ambito di specifiche leggi e regolamenti, come segue:

Gioco d’azzardo terrestre:

casinò terrestri;

slot machine e videolotterie;

scommesse sportive e ippiche;

scommesse in pool;

bingo; e

lotto e lotterie in genere.

Gioco d’azzardo online:

scommesse sportive e ippiche;

scommesse in pool;

scommesse virtuali e live;

slot, roulette e altri giochi da casinò;

poker e altri giochi di carte;

giochi di abilità, inclusi tornei di poker;

bingo;

scambio di scommesse; e

lotterie online.

Ovviamente, in questo nostro articolo andremo a concentrarci sugli aspetti principali che riguardano il gioco online.

Definizione di gioco d’azzardo online

La Sezione 1.3 del Decreto ADM del 10 gennaio 2011 definisce il gioco d’azzardo online a quota fissa con denaro reale come qualsiasi gioco solitario giocato a distanza in cui i possibili risultati che costituiscono l’ambito della scommessa hanno una possibilità predeterminata e invariabile di verificarsi, e il rapporto tra l’eventuale vincita e la quota di partecipazione è noto al giocatore nel momento in cui effettua la scommessa. L’autorità addetta alla regolamentazione è l’agenzia dei monopoli e delle dogane, spesso indicata con l’acronimo ADM, che si occupa di:

regolamentare i giochi e far rispettare le relative disposizioni regolamentari.

rilasciare di licenze e supervisione delle dovute prestazioni e conformità da parte dei licenziatari.

monitorare dell’offerta di servizi di gioco.

riscuotere le tasse sul gioco.

affrontare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale.

Scommesse online

Le scommesse online a quota fissa e le scommesse sportive (incluse le scommesse di tipo exchange e le scommesse live) sono invece disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 111 del 1 marzo 2006. Le scommesse ippiche sono regolamentate dal Decreto ADM del 4 luglio 2011. Le scommesse virtuali sono regolamentate dal Decreto ADM del 12 febbraio 2013.

Divieti del gioco d’azzardo online

Devi sapere che, se lo desideri, puoi auto escluderti quando vuoi dal gioco. Se pensi di avere una dipendenza e di rischiare di perdere troppi soldi al gioco puoi fare domanda al o ai casinò online che utilizzi maggiormente per limitare il tuo accesso, seguendo l’apposita procedura regolamentata. Per il resto, per quanto riguarda il gioco d’azzardo (sia di tipo terrestre che online) esiste un solo importante divietato ed è quello legato al limite di età: esso è vietato ai minori, cioè a persone aventi età inferiore ai 18 anni.

Regolamento/licenze dei casinò online

Qual è il regime di licenza per il gioco d’azzardo online? Tenendo sempre presente che giocare e non infrangere la legge è un aspetto fondamentale, andiamo a vedere meglio in dettaglio quali sono i regolamenti e le licenze adottate nel nostro paese.

Devi sapere che l’Italia è stato il primo Stato membro dell’Unione Europea a legalizzare, autorizzare e regolamentare il gioco d’azzardo online in modo completo nel 2006. Si sono poi tenute altre due tornate di licenze. La prima si è svolta nel 2006 e la seconda è di cinque anni successiva, ossia nel 2011. In queste occasioni le leggi e i regolamenti pertinenti sono stati più volte contestati di fronte alla Corte di giustizia europea Giustizia sulle accuse di restrizione e ostacolo all’offerta di servizi transfrontalieri da parte di operatori di gioco con sede e licenza in altre giurisdizioni dell’UE. Tuttavia, in definitiva, tutti i test giudiziari hanno confermato la piena validità e applicabilità del regime italiano di licenze sul gioco d’azzardo online.

Eleggibilità o ammissibilità al gioco online

Qualsiasi operatore di gioco autorizzato ovunque all’interno del SEE con un fatturato minimo di gioco di 1,5 milioni di euro negli ultimi due anni e che soddisfa i requisiti standard di “idoneità e onorabilità”, è in linea di principio idoneo a richiedere una licenza rilasciata dall’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, la famosa ADM.

Le società non di gioco, le start-up possono potenzialmente qualificarsi anche per le società di gioco offshore, sebbene i requisiti di ammissibilità siano più severi e debba essere versata una cauzione di 1,5 milioni di euro per supportare la domanda. La domanda deve inoltre essere supportata da una certificazione tecnica, che deve essere rilasciata da un ente abilitato (un laboratorio di prova o altro geometra specializzato) attestante che il richiedente possiede la tecnologia, il know-how, le infrastrutture e le risorse necessarie per soddisfare gli standard tecnici ADM. Questo vuol dire che puoi tranquillamente giocare, nel pieno rispetto delle regole italiane, in uno di questi casinò. Ricorda che anche giocare nei casinò non ADM, ex AAMS, ma regolamentati da licenze internazionali è legale.

Conclusione

Questi, dunque, sono i principali aspetti che si devono tenere a mente e rispettare per poter giocare al casinò online nel completo rispetto delle regole. Per giocare in tutta tranquillità e sicurezza devi effettuare una regolare registrazione, avendo più di 18 anni, inserendo i tuoi dati reali, in un sito di gioco online legalmente regolamentato, nulla di più semplice!

AUTORE. Claudia Bianco