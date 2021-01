Tra Camera di Commercio e Prefettura di Trapani è stato firmato un protocollo d’intesa per favorire la legalità e la trasparenza dell’attività d’impresa nel territorio della provincia di Trapani. Il documento vuole essere un valido strumento per evitare il rischio di infiltrazione delle organizzazioni criminali nell’economia, in forza della rilevante capacità economica di cui esse dispongono attraverso il reimpiego di ingenti capitali di provenienza illecita.